كيف خففت الدولة الاختناقات المرورية بمطروح؟.. معايير عالمية في إنشاء الكباري

حلول واقعية نفذتها الدولة لمشكلة الاختناقات المرورية في عدد من الطرق بمحافظة مطروح، وذلك بتنفيذ كباري وفق المواصفات والمعايير العالمية، إذ جرى تزويدها بأعلى مستويات الأمان منها إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد عزبة السلام وكوبري فوكة و2 كوبري دوران للخلف على الطريق الدولي الساحلي.

تفاصيل إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد

وكشف تقرير حكومي تفاصيل إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد عزبة السلام، إذ تكلف الكوبري 13 مليون جنيه، من أجل حماية أرواح المواطنين ومزود بأسانسيرات لتسهيل حركة المشاه.

وتكلف كوبري فوكة 110 مليون جنيه بمساحة 2039 مترا، حيث إنشاء وافتتاح كوبري أعلى مزلقان فوكة طريق «الإسكندرية – مطروح» ويبلغ طول الكوبري 2039 مترا وعرضه 26 مترا وعدد الحارات المرورية به 6 حارات و3 حارات لكل اتجاه والتكلفة التقديرية 110 مليون جنيه.

وصممت الدولة 2 كوبري دوران للخلف على الطريق الدولي الساحلي، وبلغت تكاليفهم 118 مليون جنيه بمساحة 90 مترا طوليا، بهدف تيسير الحركة المرورية والتخفيف من حدة الاختناقات التي تعاني منها الطريق.

محور منخفض القطارة

ونفذت الدولة أيضا محور منخفض القطارة على مساحة 270 كيلومتر من الطريق الدائري الإقليمي حتى مدينة الضبعة.