حبس المتهمين بسرقة أجزاء من سور حديدي لأحد الكباري بالقاهرة وبيعها خردة

خضع المتهمون بسرقة أجزاء من سور حديدي لأحد الكباري بالقاهرة لجسلة تحقيقات، واعترفوا بإرتكابهم لنشاطهم الإجرامي المشار إليه، في القاهرة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك بعد القبض عليهم من أجهزة الأمن، وقال أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «إحنا عددنا 4 وكل واحد فينا ليه مهمة بيخلصها»، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة.

المتهمين بسرقة أجزاء من سور حديدي: بنيعها خردة

وأضاف أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيقات التي أجريت معهم: «إحنا بنقص أجزاء من السور الحديدى الخاص بالكبارى، وبنيعها خردة، وبنسرق أغطية أعمدة الإنارة، وبنبيعها خردة عشان نكسب منها».

ضبط المتهمين

وكانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الـ4 حال استقلالهم دراجة نارية تروسيكل دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهم، بمنطقة منشأة ناصر في القاهرة، وضبط بحوزتهم 2 غطاء لعمود إنارة، وبعض الأجزاء الحديدية التي أتضحت أنها خاصة بسور أحد الكباري بالمنطقة، ومقص حديدي، مستخدم في واقعة السرقة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، وميقيمين بمنشأة ناصر، وبمواجهتهم خلال جلسة التحقيقات اعترفوا بارتكابهم للواقعة المشار إليها، وشرحوا أن استخدموا المقص الحديدي كأداة للقطع، للتصرف فيها وبيعها كخردة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وقال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن عقوبة المتهمين بسرقة أجزاء من سور حديدي لأحد الكباري، ينتظرون عقوبة المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتهم للحبس حال إن الواقعة لم تقترن بأي ظروف مشددة.