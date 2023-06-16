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الرئيس السيسي عن إطلاق اسم طه حسين على أحد الكباري: نحن نقدر عظمائنا

كتب:

محمد عزالدين
08:46 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها محور المستشار عبدالمجيد محمود بطول 7 كيلومترات، وهو المحور الموازي لشارع 9 بالمقطم.

كما تابع الرئيس السيسي، أعمال تنفيذ كوبري طه حسين الرابط بين محور ياسر رزق بمناطق المقطم والمعادي، بمحور الحضارات ومنه إلى مناطق وسط البلد وكورنيش النيل.

ووجه سؤالا لأحد المهندسين قائلا: «إيه اللي ممكن نعمله تاني؟، الناس كانت مستغربة ليه بنعمل مجموعة المحاور الكبيرة دي زي ياسر رزق وعبدالمجيد محمود وشارع 9».

وتابع: «لو فيه حاجة تانية هتخلي الحركة داخل القاهرة أو بين القاهرة والمحافظات للي اتعمل هنا، احنا سمينا الكوبري طه حسين علشان الناس تعرف إننا مقدرين لعظمائنا، خاصة أن مقبرته تحت الكوبري، وبالتالي هنسميه الدكتور طه حسين».

وواصل: «لكن أنا بقولكم تاني واحنا بنعمل دة انتم في دراسة مستمرة».

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