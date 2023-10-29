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جوتيريش يجدد مناشدته بوقف إطلاق النار فورا لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة

كتب:

أ ش أ
10:13 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مناشدته القوية بالوقف الفوري لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية على نطاق يتناسب مع الحجم الهائل لاحتياجات سكان غزة، وشدد على ضرورة تغيير الوضع الحالي، واصفاً ما يجري بـ«كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا».

وأكد جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه فوجئ بتصعيد غير مسبوق للقصف وآثاره المدمرة، بما يقوض تحقيق الأهداف الإنسانية، معربًا عن قلقه بشأن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية.

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