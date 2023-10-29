طبيب نفسي يحذر من مشاهدة الأطفال لأحداث غزة: يجعلهم عرضة للصدمة

قالت الدكتورة نرمين شاكر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنه من الضرورى ألا ينفصل الطفل عن الأحداث المحيطة به، ولابد من توعيته بضرورة فهم حقيقتها، ولكن في الوقت نفسه لا يفضل تعريض الطفل لمشاهدة الأخبار التي تحتوي على قتل ودم وعنف.

وأضافت أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، «من الضروري عدم تعريض الطفل للأخبار وما بها من أحداث ومشاهد صادمة من قتل ودم وعنف حتى لا يصاب الطفل بالصدمة بسبب تكرر تلك المشاهد أمامه على شاشة التليفزيون».

تعريف الأطفال بالقضية الفلسطينية

وتابعت «لازم نعرف أطفالنا ونفهمهم القضية الفلسطينية، وسبب ما يحدث مع أشقائنا الفلسطينيين ونعرفهم هما بيدافعوا عن ايه، ولكن من المهم ألا نشغل التليفزيون 24 ساعة على قنوات الأخبار، وأن نتفادى ذلك بقدر الإمكان، ولكن من المهم أن نحيي القضية في قلب الأطفال».

وأوضحت أنّ هناك علامات تأثر الأطفال بتلك المشاهد، حيث يظهر ذلك فى اضطرابات النوم والأكل لدى الطفل، كما أنه يصاب بتوتر ويظهر ذلك من خلال طرحه الكثير من الأسئلة، ولذلك فإنه يكون في حاجة ماسة للأطمئنان.