8 معلومات عن قوة «اليونيفيل» في لبنان.. تضم آلاف العسكريين من 10 دول

أصيب أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة باسم «اليونيفيل»، على إثر قصف إسرائيلي على بلدة حولا جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأدى القصف الإسرائيلي، إلى إصابة سور مقر اليونيفيل بقذيفة، فيما قال مصدر عسكري لبناني، إن قذيفة إسرائيلية خرقت السور الإسمنتي للمقر.

وأشارت قوة الأمم المتحدة المؤقتة، في بيان، إلى أن القذيفة سقطت داخل المقر عند نحو الساعة الثالثة عصر يوم السبت إلا أنها لم تنفجر.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة باسم اليونيفيل.

تأسيس اليونيفيل في مارس 1978

- تأسست اليونيفيل بقرار من مجلس الأمن في مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المناطق التي كانت تحتلها إسرائيل.

- عدلت مهمة اليونيفيل مرتين نتيجة للتطورات بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 1982 وبعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان والبقاع الغربي في 2000.

- عزز مجلس الأمن الدولي دور اليونيفيل بعد حرب يوليو عام 2006.

ولاية اليونيفيل تجدد سنويا

- مهام اليونيفيل تتمثل في مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار في جنوب لبنان.

- تجدد ولاية اليونيفيل سنويًا من قبل مجلس الأمن الدولي.

- تتشكل اليونيفيل من حوالي 10 آلاف و365 شخصًا، بينهم 9 آلاف و347 جنديًا، من 10 دول بينها: «الصين- الهند- إندونيسيا- إيطاليا- غانا- نيبال- ماليزيا- فرنسا- إسبانيا- أيرلندا».

- تمول اليونيفيل عن طريق حساب مستقل يعتمد سنويا بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- ميزانية اليونيفيل 510 ملايين و251 ألفا و500 دولار أمريكي.