مجلس الأعمال المصري التركي يستأنف أولى جلساته

انطلقت الدورة السادسة عشر المشتركة لمجلس الأعمال المصري التركي، وذلك بعد توقف دام لمدة 10 سنوات، إذ سيستأنف المجلس نشاطه من جديد بعد إعادة تشكيلة من الجانب المصري والتركي.

يأتي الاجتماع بعد توجيه دعوة للسفير صالح موتلو شين سفير تركيا الجديد بالقاهرة، والمستشار التجاري التركي، كما تمّ دعوة ممثل من وزارة الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس المناطق الصناعية المؤهلة ورئيس التمثيل التجاري المصري لحضور الاجتماع.

كما يهدف الاجتماع لمناقشة سبل دعم وزيادة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وكشف أفاق جديدة لجذب مزيدا من الاستثمارات التركية إلى مصر، حيث سيتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض لأهم فرص التعاون المتاحة بين مصر وتركيا، علما بأن الوفد التركي يضم مجموعة كبيرة من الشركات التركية التي ترغب في تدعيم علاقاتها مع الشركات المصرية المناظرة.

ويحضر الاجتماع رجال أعمال في مجالات عده أهمها المنسوجات والملابس الجاهزة وتصنيع الألياف والغزل والخيوط، والإنشاءات والمقاولات، والاستثمار العقاري، وصناعة العلب المعدنية والنقل والخدمات اللوجيستية وصناعة البسكويت والمقرمشات وصناعة المنتجات والزجاجات البلاستيكية، بخلاف قطاع الكيماويات والطاقة وتصنيع المحولات المتخصصة.

جدير بالذكر أنَّ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، قد افتتحا سويا بالأمس، عدداً من الأجنحة المشاركة بالملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث استعرض الوزير مع نظيره التركي عدداً من المنتجات المعروضة داخل المعرض، وقد شارك في الجولة التفقدية المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وذلك بحضور ممثلي مختلف الشركات.