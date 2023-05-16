خبراء اقتصاديون: قرارات مجلس الاستثمار داعمة لبيئة الأعمال

رحب محمد أنيس، الخبيير الاقتصادي، بالقرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، اليوم، مؤكدًا أن تلك القرارت المتخذة ستساهم في تشكيل اقتصاد مصري مختلف.

وأشاد خالد الشافعي الخبيير الاقتصادي، بالقرارات التي تمت الموافقة عليها اليوم، والتي تهدف إلى تحقيق اختلاف حقيقي فيما يخص جذب الاستثمار المحلي والأجنبي أيضًا، من خلال وجود أنشطة جديدة في السوق المحلية.

أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اليوم

وقال محمد أنيس الخبيير الاقتصادي، لـ«الوطن»، إنّ تلك القرارات تأتي في إطار اعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، ودعم تواجد القطاع الخاص ودعم زيادة نسبة وحصة القطاع الخاص داخل النشاط الاقتصادي المصري، إذ إنّ تلك القرارات التي اتخذت اليوم من المجلس الأعلى للاستثمار جيدة للغاية.

وأضاف أنيس أنّ هناك مجموعة معروفة من معوقات الاستثمار تلك القرارات تتعامل مع هذه المعوقات أولها البيروقراطية التقليدية الموجودة في مصر، والتي تعيق الاستثمار والمستثمر، الذي لم يكن لديه استعداد بالسفر لمصر وينتظر انتهاء إجراءات التراخيص، وبالتالي يتم التعامل مع تلك المشكلة من خلال إجراءات لا تتخطى 10 أيام.

وأشار إلى أن الأمر الثاني متعلق بالطاقة، حيث تمّ السماح بأن يكون هناك تأسيس للشراكات التي تعمل بالغاز الطبيعي في المناطق الحرة.

الآثار الإيجابية لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار

في السياق ذاته، أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن»، أن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار إيجابية للغاية، تفتح آفاقا جديدة نحو مساعدة الشركات، والعمل على التخلص من كل العقبات أمام هذه الشركات والغرض من ذلك ضخ رؤوس أموال جديدة.

وأضاف الشافعي أنّ تلك القرارات تساهم في ضخ أنشطة جديدة أيضًا داخل السوق المصرية من شأنها زيادة حجم الناتج المحلي وزيادة الطاقات المنتجة وتلبية احتياجات المواطنين من هذه المنتجات والشركات وإفساح المجال أمامهم والعمل على تحفيز تلك الإجراءات للحيلولة دون تفاقم الأزمة.