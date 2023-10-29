وزير الخارجية: منع المدنيين في غزة من الوصول للمياه مخالف للقوانين الدولية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة خلال الأيام الماضية من حرمانهم من حقوقهم في الوصول للمياه النظيفة، هو فعل يتسم بعدم المشروعية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، التي تحدد حقوق المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

وأكد شكري خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة السادس للمياه، أن الظروف غير المسبوقة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون خلال الأيام الماضية، وسط الاعتداءات المستمرة على القطاع لا تتوافق مع المواثيق الدولية المختلفة.