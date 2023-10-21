كل ما تريد معرفته عن «أسبوع القاهرة للمياه».. يشارك فيه 64 كيانا دوليا

تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، حدثا عالميًا يشارك فيه 64 كيانًا إقليميًا ودوليًا يناقش قضايا المياه في العالم، والآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية، إذ يعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة».

مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه

يسعى أسبوع القاهرة السادس للمياه لتحقيق عدة أهداف على رأسها دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي فضلاً عن مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه كما يهدف لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، كذلك يهدف الأسبوع للعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، فضلا عن التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

من جانبه، قال الدكتور وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه: «إن أسبوع القاهرة للمياه ينظم خلاله مؤتمر علمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية، وخلاله يتم تلقي بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة في محاور عدة وهي «المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية»، و«التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار».

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أما الجلسة الثالث فهي «دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي»، أما الجلسة الرابعة فهي «تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف من فيضان وجفاف»، والجلسة الخامسة فهي: «دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة».

عقد 4 مسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه

وأوضح أنه سوف يتم أيضا عقد 4 مسابقات خلال الأسبوع، وهي مسابقة أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه، ومسابقة أطروحة الثلاث دقائق والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، ومسابقة أفضل مشروع تخرج.