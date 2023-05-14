هيئة سلامة الغذاء: تنفيذ 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ15، اليوم الأحد، متضمناً أنشطة فرق الهيئة خلال الفترة من 6 حتى 12 مايو الجاري.

الرقابة على مصانع الأغذية

تضمن التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 83 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، 1 مصنع يجري إدراجه بالقائمة البيضاء.

رقابة الأسماك ومنتجات الأحياء المائية

وفيما يخص الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد تم التفتيش على 9 منشآت غذائية خلال الأسبوع الماضي. وقامت إدارة المجازر بـ 10 زيارات فحص، بواقع 8 زيارة لمجازر دواجن، و 2 زيارة لمصانع أمعاء، وتم إصدار 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على رفع مستوى وكفاءة القائمين بعمليات الرقابة على المصانع، نظمت إدارة التدريب بالهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة على المصانع دورة تدريبية بعنوان «متطلبات سلامة الغذاء طبقا لقوائم فحص مصانع الأغذية ومراحل المأمورية الرقابية.»

الرقابة على السلاسل التجارية

وفيما يخص الإدارة العامة لشئون المعامل، تم إعداد التقارير الفنية لعدد 1788 عينة من شحنات الأغذية المستوردة و502 عينة لأغذية معدة للتصدير و 210 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 101 عينة منتجات الأغذية الخاصة و748 دراسة طلبات تظلمات.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية ، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

مخازن التغذية المدرسية

وفيما يتعلق بمخازن التغذية المدرسية، فقد استوفت 3 مخازن لاشتراطات الهيئة ليصل عدد المخازن المستوفاة 33 مخزن تغذية من أصل 54 مخزن مسجل لدى الهيئة.

استمرار الرقابة والتفتيش على السلع

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ7 مأموريات رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية والشرقية، ليصل إجمالي عدد المأموريات التي تم تنفيذها على المحالب ومراكز تجميع الألبان إلى 889 مأمورية حتى الآن.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وتم تسجيل مضرب أرز.

وكذلك، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة ، وأسفرت الحملات عن ضبط 21000 عبوة عصير تحتوي على ألوان غير مصرح بها، وضبط نصف طن رنجة بها تغير شديد في الخواص الطبيعية، 270 كيلو عسل أبيض مغشوش، كما تم ضبط 3000 قطعة عسلية منتهية الصلاحية ، 160 كيلو جبنة رومي بها أعفان ظاهرية و110 كيلو مش يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي.