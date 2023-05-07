رئيس هيئة سلامة الغذاء يفتتح أول معمل لتكويد العينات بميناء الإسكندرية

أجرى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، زيارة تفقدية لمقر الهيئة بميناء الإسكندرية والدخيلة.

واستهل «الهوبي» جولته بافتتاح أول معمل لتكويد العينات يتبع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتولى المعمل استلام العينات وتجهيزها وتكويدها مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات العينات بما يضمن شفافية النتائج وحياديتها، حيث يحتوي المعمل على أحدث الأجهزة المتقدمة وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد للإبقاء على العينات في حالة جيدة لحين تسليمها للمعامل المختلفة.

تقليص زمن الإفراج الجمركي

وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن وجود معمل لتكويد العينات بميناء حيوي كميناء الإسكندرية يتبع الهيئة يؤكد دور الهيئة الحيوي داخل المواني المختلفة في تسريع إجراءات الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات الغذائية بما ينعكس بدوره على سلامة ومأمونية واردات مصر من المنتجات الغذائية، ويعزز من دور الهيئة الرقابي على الغذاء في مصر.

والتقى «الهوبي» اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم استعراض دور الهيئة الرقابي والذي يضمن وصول غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، كذلك دورها الحيوي في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية.

ومن جانبه، أكد «شاهين»، تقديم كل أوجه التعاون والتسهيلات للهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يعزز من دورها الرقابي.

تبسيط إجراءات فحص البضائع

كما تجول «الهوبي» في ساحة شركة الإسكندرية وساحة «تحيا مصر» لتداول الحاويات، والتقى عادل حسين مدير عام الجمارك بساحة «تحيا مصر» ومجموعة من مسؤولي الفحص، وتفقد أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية وطرق سحب العينات، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.

كما التقى «الهوبي» مجموعة من المتعاملين مع الهيئة، وتحاور معهم، واستفسر عما إذا كان لديهم أي معوقات مع الهيئة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتذليل أي معوقات، مؤكداً ضرورة التيسير على المتعاملين مع الهيئة بما يخدم تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.

وفي سياق متصل، واستكمالاً لجولته التفقدية بالإسكندرية، زار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الهيئة بميناء الدخيلة، حيث استقبله اللواء بحري محمود عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة، والتقى بمجموعة من العاملين بفرع الهيئة داخل الميناء واستمع لمقترحاتهم التي تصب في إطار مصلحة العمل ووعد بتنفيذها في أقرب وقت.