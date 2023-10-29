ماذا حدث في غزة بعد الانعزال عن العالم؟.. «السماء تحولت إلى كتلة لهب»

حالة من الرعب عاشها العالم بأكمله، وليس أهل غزة فقط، خلال الساعات الماضية، بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت عن القطاع، تزامنًا مع أنباء الهجوم البري من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خوفًا من إبادة جمعية قد يتعرض لها أبناء فلسطين.

ماذا حدث في غزة بعد ليلة الانقطاع عن العالم؟

«انقطع اتصال الأرض ولكن اتصال السماء لم ينقطع»، بهذه الجملة كان الآلاف في الوطن العربي، يوجهون دعواتهم من أجل غزة في تلك الليلة العصيبة، بعد انقطاع اتصالهم بالعالم الخارجي، لتسجيل جرائم الحرب التي يتعرضون لها على مدار 22 يومًا، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر، الذي شهد تنفيذ الفصائل الفلسطينية لعملية «طوفان الأقصى».

مصورون فلسطينيون يكشفون ما حدث في غزة بعد انقطاع الاتصال

«ما توقعنا أنه يطلع علينا نهار من صعوبة وقسوة ما عشناه في هذه الليلة»، هكذا وصف المصور الفلسطيني صالح الجفراوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، ما حدث في غزة في تلك الليلة العصيبة، بعد انقطاع الانترنت وشبكات الاتصال، وسط قصف دموي استهدف المئات أغلبهم من الأطفال والنساء.

«حياة مؤقتة»، هكذا يصف شعب غزة حياتهم في تلك الفترة الحرجة، في ظل سقوط آلاف الشهداء والجرحى يوميًا، إلا أنّ الاستجابة جاءت سريعة بعد الدعوات المكثفة خلال الساعات الماضية، حيث شهد قطاع غزة هطول أمطار غزيرة، التي وصفها البعض عبر منصات التواصل الإجتماعي بـ«أمطار الخير».

ومع عودة الاتصال والانترنت، تمكن المصورون والصحفيون الفلسطينيون الذين ينقلون الأحداث بشكل مباشر، من نقل حقيقة ما حدث في تلك الليلة المشؤومة التي أضاءت فيها نيران القذائف السماء، وتحولت إلى كتلة لهب مشتعلة، التي انقطع خلالها تواصل معظمهم مع العالم الخارجي وسط الحصار والقصف، إذ نشروا عددا من الصور والمقاطع المصورة لمجازر جديدة شهدتها غزة، سقط خلالها مئات الشهداء والضحايا، قبل أن تعود الحياة بشكل مؤقت إلى القطاع.

«رموا فسفور أبيض»، هكذا نشر المصور الفلسطيني «الجعفراوي» مقطع مصور خلال استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للفسفور الأبيض الذي يُستخدم كسلاح لإشعال النيران التي تحرق الأشخاص والأشياء، بالقرب من أحد المستشفيات، واصفًا ما حدث لقطاع غزة خلال تلك الساعات بـ«ليلة الرعب».