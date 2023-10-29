مفكر فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي أسقط على قطاع غزة ما يفوق قنبلتي هيروشيما وناجازاكي

قال الدكتور محمد أبو سمرة، المفكر الفلسطيني، ورئيس تيار الاستقلال، إن كلمات اللغة العربية لم تعد تكفي لتوصيف ما يحدث في غزة، وإذا أردنا أن نقول إن الوضع كارثي فإنه أكثر من ذلك بكثير، وأكثر من نكبة وأكثر من مصيبة، فالعدو الصهيوني يقوم بعملية إبادة شاملة لكل ملامح الحياة في القطاع.

القنابل الأمريكية مخصصة للعدو الصهيوني ليستعملها في قطاع غزة

وأضاف المفكر الفلسطيني خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، أن هناك أنواع من القنابل الأمريكية مخصصة للعدو الصهيوني ليستعملها في قطاع غزة، وليست مخصصة فقط لقتل الإنسان، ولكنها تقتل الإنسان وتدمر الحجر والشجر، وتقتل كل الكائنات الحية، فالعدو يريد أن يحول القطاع إلى منطقة جغرافية غير صالحة للحياة.

عشرات الآلاف من أطنان المتفجرات التي أطلقت على قطاع غزة

وأوضح أن هناك عشرات الآلاف من أطنان المتفجرات التي أطلقت على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها أكثر بكثير من القنبلتين النوويتين اللتين سقطتا على منطقتي «ناجازاكي وهيروشيما» في اليابان، قائلًا: «ليست هذه غزة التي نعرفها».

العدو الصهيوني لو ألقى حجرًا في قطاع غزة فسوف يكون هناك إصابات

وتابع: «مساحة قطاع غزة 365 كيلو متر مربع، وهو الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، حيث يعيش في الكيلو متر المربع الواحد من 6 آلاف إلى 10 آلاف نسمة، بمعنى أن العدو الصهيوني لو ألقى حجرًا في قطاع غزة فسوف يكون هناك إصابات».