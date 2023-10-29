سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق بشمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الصحراوية، ووسط سيناء والمناطق الجنوبية من الشيخ زويد ورفح، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالإضافة لتكاثر الغيوم في سماء المحافظة.

توقعات بسقوط أمطار في شمال سيناء

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، إن هناك تقلبات مناخية على غالبية الأنحاء بالمحافظة، مع توقعات بتساقط الأمطار، وانتشار الشبورة المائية على الطرق السريعة، خاصة في بداية اليوم.

رفع حالة الطوارئ بشمال سيناء

بدوره أكد مجلس مدينة العريش، أن الأوضاع طبيعية، وأجهزة المحافظة جاهزة، ورفعت حالة الطوارئ للتحرك السريع حال تساقط أمطار أو هبوب الرياح، مضيفا أنه تم في وقت سابق، تنظيف بلاعات الصرف الصحي وشنايش الأمطار من الرمال والمخلفات، وتركيب شبكات حديدية للبلاعات المفتوحة، بالقرب من سوق السمك ومسجد النصر وميدان الرفاعي.