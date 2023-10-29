أمطار رعدية تصل إلى حد السيول تضرب حلايب وشلاتين وإعلان حالة الطوارئ

شهدت مدينتا حلايب وشلاتين سقوط أمطار رعدية صباح اليوم الأحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ووصلت إلى حد السيول، فيما أعلنت أجهزة البحر الأحمر حالة الطوارىء ورفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى.

أمطار رعدية وسيول بالبحر الأحمر

واستقبل أهالي جنوب البحر الأحمر سقوط الأمطار بفرحة ودق الطبول، وحرص الشباب والأطفال على التقاط الصور التذكارية وسط مياه الأمطار، حيث تروي الصحاري الشاسعة وتحولها إلى مراع خضراء.

استخدام مياه الأمطار والسيول

وأشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى جاهزية أجهزة البحر الأحمر لاستقبال مياه الأمطار والسيول وتخزينها في البحيرات الصناعية لري الأراضي الصحراوية.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس والمنطقة المحصورة بين أسوان والبحر الأحمر، وتصل الأمطار إلى حد السيول على جبال البحر الأحمر.