«المصرية اللبنانية» ترحب بـ«علاء موسى» سفيرا لمصر في بيروت

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حفل استقبال وعشاء عمل على شرف السفير علاء موسى مصر الجديد في لبنان.

وأكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، حرص الجمعية على تعزيز أواصر التعاون مع السفير المصري في لبنان، والعمل على مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان وتنمية المصالح المتبادلة.

من جانبه، رحب السفير علاء موسى بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مؤكدا أنّ السفارة المصرية في لبنان ستكون عاملا مهما وداعمًا لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.

وشدد السفير علي الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة، على دعم الحكومة المصرية لرجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين، مشيرًا إلى أنّ السفارة اللبنانية تعمل جاهدةً على تقديم أي تسهيلات أو مساعدة في تذليل العقبات والتحديات التي تعترض تنمية الأعمال ومصالح اللبنانيين في مصر.