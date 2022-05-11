مصلحة الدمغة تطالب شركات الذهب بتسليم صورة من العلامة التجارية

طالبت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شركات ومصانع الذهب، بضرورة تقديم صورة العلامة التجارية إلى المصلحة، ضمن إجراءات تحديث بيانات تجار الذهب والعلامة التجارية الخاصة بهم.

العلامات التجارية لمصانع وشركات الذهب

جاء ذلك عقب إصدار مصلحة دمغ المصوغات والموازين، قرارا تنظيميا توجيهيا لأصحاب العلامات التجارية ومصانع المعادن الثمينة بسرعة التوجه إلى مصلحة دمع المصوغات والموازين من أجل تسليم صورة من العلامة التجارية الخاصة بكل شركة أو مصنع لإتمام عملية مراجعة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بـ مصانع الذهب والمعادن الثمينة.

موعد تقديم العلامة التجارية لشركات الذهب

وتضمن قرار مصلحة دمغ المصوغات والموازين، موعد تسليم صورة العلامة التجارية والمحدد حتى يوم 15 مايو 2022 الجاري، كما نص القرار على أن الشركات التي ستقوم بتسليم صورة العلامة التجارية لها هي الشركات المسجلة بالفعل أو التي سيتم تسجيلها للمرة الأولى لاعتماد العلامة التجارية لها.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تستقبل حاليا مصانع وشركات الذهب الراغبين في دمغ المشغولات الذهبية المنتجة حديثا منهم من أجل ضخها في الأسواق وزيادة وفرة المعروض من الذهب، حيث أكدت مصادر داخل المصلحة أن استقرار سوق الذهب مرتبط بمبدأ العرض والطلب، إذا أنه كلما زاد المعروض من الذهب استقر السعر أو انخفض، فضلا عن أنه كلما زاد إقبال المواطنين على شراء الذهب ارتفع سعره.

ويشهد سوق الذهب حاليا اقبالا متزايد من المواطنين على شراء الذهب، باعتباره الاستثمار الآمن أو الأكثر أمانا، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب محليا بالرغم من انخفاضه عالميا، إذ يقترب سعر جرام الذهب عيار 21 حاليا من 1200 جنيه.