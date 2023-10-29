«سلامة الغذاء» تشن 40 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في المحافظات

شنّت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، 40 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1563 فرعًا لعدد 47 سلسة تجارية.

وسجّلت الهيئة 415 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 262 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 70 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الأسبوع الماضي.

دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية

وبحسب تقرير المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، فقد عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص، إضافة إلى 8 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية بمحافظات «القليوبية، والشرقية، والإسكندرية، والأقصر، ودمياط، وسوهاج، والمنوفية، والفيوم، والبحيرة، والجيزة»، كما عاينت 13 مخزن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي بمحافظات «الأقصر، ودمياط، وسوهاج، والمنوفية، والفيوم، والقليوبية».

كما شاركت الإدارة في اللجنة الفنية الخاصة بمناقشة مشروع تعديل القشدة المجهزة وذلك بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ57 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات «أسوان، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والجيزة، والسويس، والقاهرة»، وتم تسجيل مطعمين وفندقين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

33 مأمورية فحص لوحدات الطعام

ونفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 33 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، بور سعيد والبحر الأحمر، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة، خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الجاري، وفحصت لجنة التظلمات بالهيئة 427 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة، إضافة إلى 7 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.