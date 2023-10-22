التقرير الأسبوعي لـ«سلامة الغذاء»: 86 مأمورية على المصانع و20 زيارة فحص وتفتيش

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ37 عن الفترة من 14 - 20 أكتوبر الجاري، وتضمّن مشاركة الهيئة في فعاليات الملتقى الثالث للتمور بأرض المعارض بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، والذي أقيم على مدار يومي 14 – 15 أكتوبر الجاري، لدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور بالمحافظة وتعزيز التعاون مع الدول المختلفة.

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 86 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في محافظات الجمهورية كافة، خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 7 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج 3 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي نفذتها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 20 زيارة، وسجلت 4 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأصدرت الإدارة 294 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3345 رسالة بإجمالي 152 ألف طن بزيادة قدرها 30 ألف طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت بين 550 صنفا من سكر ومصنعاته وخضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة، قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 6 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 3 آلاف طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 13 ألف طن، تليه المانجو بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت إيطاليا الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وفيتنام من إجمالي 142 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 510 رسائل، يليه ميناء مطار القاهرة بـ466 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 410 رسائل.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1985 رسالة بنحو 350 ألف طن، وتم رفض 21 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية بين 185 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول من 88 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وليتوانيا والأرجنتين.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 526 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء بورسعيد بـ430 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 371 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 73 منتجا و2 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت 503 منتجات جديدة، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 28 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح «الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع» بمحافظات الشرقية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، كما تم تنفيذ 3 زيارات معلنة لمضارب الأرز بمحافظتي دمياط وكفر الشيخ، وتسجيل 3 مضارب أرز بمحافظتي البحيرة ودمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 49 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة «البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء»، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 43 شكوى، وجاري فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 1114 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، جرى تنفيذ 50 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 8 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1559 فرعا لـ47 سلسة تجارية.

وجرى تسجيل 372 منشأة محلات عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 269 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 126 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحلات العامة بفرعي الهيئة بمحافظتي الشرقية وبني سويف بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص، إضافة إلى 2 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الإسكندرية، المنوفية، جنوب سيناء، القاهرة، القليوبية، الجيزة، قنا، البحيرة، بني سويف والدقهلية، وتم معاينة 2 مخزن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي بمحافظتي قنا والجيزة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم تنفيذ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، القليوبية وبني سويف، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 53 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية، جرى تنفيذ 58 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، السويس، القاهرة وبور سعيد، وتم تسجيل 5 مطاعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 27 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والقليوبية، وسجلت 8 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري.

وفحضت لجنة التظلمات بالهيئة 468 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة، إضافة إلى 3 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة، كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 20 زيارة رقابية على مراكب/ سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 4 منشآت لتداول الأسماك.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر، 9 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وأصدرت 10 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وشنّ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 50 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود، وأسفرت الحملات عن ضبط 6 أطنان مخلل، 650 كيلوجرام كبدة، إضافة إلى 500 كيلوجرام مواد غذائية متنوعة وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

وجرى تحرير 78 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة «لحوم، مقرمشات، ألبان، مكسبات طعم»، وتنفيذ قرار نيابة عامة بإعدام 2 طن و200 كيلوجرام حلوى و200 زجاجة زيت زيتون وصوص صويا ودبس رمان غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات المشتركة، عن تحرير 152 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 50 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 554 منشأة غذائية بنطاق المحافظة شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون، وتم ضبط 1042 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بسكويت، شوكولاتة، عصائر، خلطات توابل، بطاطس مقرمشة، بإجمالي وزن 110 كيلوجرامات، وتم إعدام المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشنّ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام على 23 منشأة غذائية بمراكز المحافظة كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر، السرو، ميت أبو غالب.

وأسفرت الحملات عن إعدام 86 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية زيوت، جيلي، مخلل، مواد غذائية متنوعة، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر 5 حملات تفتيشية مشتركة مع هيئة الدواء المصرية ومديرية الشباب والرياضة، استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم ضبط 23 منتج مكمل غذائي مجهول المصدر وغير مسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 73 حملة تفتيشية على 207 منشأة غذائية بنطاق مراكز الزقازيق، حي أول وحي ثاني الزقازيق، أبو حماد، كفر صقر، ديرب نجم، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 129 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 117 كرتونة حلاوة طحينية وصلصة بوزن 256 كجم، كما تم تحرير 9 محاضر نقص اشتراطات صحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 30 حملة تفتيشية على 195 منشأة غذائية بالاشتراك مع بعض الجهات الرقابية الأخرى مجلس المدينة، مديرية الصحة، مديرية التموين بمراكز دكرنس، ميت غمر، السنبلاوين، طلخا، نبروه، بني عبيد، أجا، سندوب، مركز المنصورة، إضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

منتجات غذائية متنوعة فاسدة

وأسفرت الحملات عن إعدام طن و124 كيلوجرام منتجات غذائية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية مصنعات لحوم ودجاج، أسماك وجمبري، معجنات مختلفة، مخللات، منتجات ألبان، سجق وكفتة.

كما اشترك فرع الهيئة في حملة مكبرة مع الطب البيطري ومباحث التموين بقرية دقادوس، وتم ضبط مصنع لتعبئة الملح يسوّق ملحا صناعيا على أنّه ملح غذائي والتحفظ على 12 طن ملح، وتم سحب عينات لتحليلها بالمعامل التابعة للهيئة، كما أسفرت الحملة المشتركة على التحفظ على 300 دجاجة نافقة معدة للتداول، 100 كجم مقطعات دواجن تظهر عليها علامات الفساد الظاهري، 1000 دجاجة معبأة داخل أكياس ومدون عليها بيانات مضللة باسم أحد المجازر.

وشنّ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات مكبرة على 30 منشأة غذائية بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 1187 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 25 طن أسماك مجمدة متغيرة الخواص الطبيعية، وإعدام 69 منتجا غذائيا منتهي الصلاحية إضافة إلى تحرير 68 محضر مخالفات.