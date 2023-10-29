محافظ الشرقية يتابع انتظام أعمال النظافة ورصف الشوارع بمركز ههيا

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لقرية شرشيمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة

وتفقد محافظ الشرقية عددا من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، مشددا على رئيس المركز بمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين.

وتوجه محافظ الشرقية لقرية السكاكرة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والتقى بعدد من المواطنين من أبناء القرية واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم، موجها الجهات المعنية بتلبيتها فورا، مؤكدا ضرورة الاستفادة من مركز شباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والتي تساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وكذلك تنمية ‏قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لخدمة المجتمع.

رصف الشوارع الجانبية

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق، والتي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

واطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي تشمل قطع الفيرما وفرد الرمال تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحة 13 ألف متر تقريباً بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، مشدداً على رئيس حي ثان بإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.