33 شركة ناشئة مصرية تشارك في قمة «ويب ساميت» بالبرتغال

تشارك 33 شركة ناشئة مصرية في فعاليات معرض ومؤتمر «ويب ساميت» Web summit المقرر إقامته في لشبونة - البرتغال من الفترة 13 – 16 نوفمبر المقبل، تحت جناح خاص لمصر.

وتضم قائمة الشركات الناشئة المحلية بقمة «ويب ساميت» شركات عارضة وشركات زائرة، إذ تأتي المشاركة المصرية بالقمة والتي ترعاها هيئة «إيتيدا»، وتشارك الشركات الناشئة تحت جناح خاص لمصر وهو عبارة عن مكان مخصص لعرض حلول الشركات الناشئة بالتناوب بقاعة 5، وذلك بالإضافة إلى جناح الشركاء بقاعة 1 وهو عبارة عن مكان مخصص لاستضافة اجتماعات الشركات الناشئة واستقبال الزائرين للجناح المصري بصفة رسمية.

وأشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحرص الشركات المصرية الناشئة ورواد الأعمال على الإقبال على المشاركة على مثل هذه الفعاليات، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة تحتاج دائما إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني لتذليل الصعاب التي قد تواجهها.

فيما أكّد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، دعم الشركات الأعضاء في الشعبة من أجل الاطلاع على الجديد في عالم التقنية وصقل مواهب الشركات المصرية الناشئة واكتساب خبرات جديدة.

وأوضح أنَّ هذه المشاركة تعتبر الرابعة على التوالي بجناح لمصر في هذا المعرض الذي يهتم بالشركات الناشئة ورواد الأعمال، إذ تشهد مصر طفرة في مجال ريادة الأعمال بعد أن حقق قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار التكنولوجي معدلات نمو غير مسبوقة.

وتابع أنَّه تقدم للاشتراك في المعرض 84 شركة وتمت إجازة 48 شركة من قبل اللجنة المشكلة من الشعبة و«إيتيدا» ومركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC لاستعراض أنشطتهم خلال الجلسات أمام لجنة التحكيم.

يُذكر أنَّ معرض ويب ساميت يضم أكثر من 100 ألف زائر من أكثر 160 دولة و1200 متحدث كما يضم أكثر من 850 مستثمر في مجال التكنولوجيا، ويعرض ابتكاره أكثر من 1500 شركة ناشئة حول العالم.