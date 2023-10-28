إنجازات الطرق والكباري في الدقهلية.. سهلت نقل البضائع وشجعت الاستثمار

شهدت محافظة الدقهلية طفرة واسعة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والكباري، وإعادة تأهيلها وإصلاحها حفاظا على أرواح المواطنين والمسافرين من محافظة لأخرى ومن مدينة لمدينة، كما أسهمت في تقليل الحوادث كما وفرت بيئة جذابة وقوية للاستثمار، وتوفير درجة الأمان للمستثمرين من حيث التسهيل في نقل البضائع وتوصيل الطرق ببعضها قللت من مدة مسافة السفر من مكان لآخر.

مبادرة حياة كريمة ساهمت في تطوير الطريق

قال المهندس الزناتي عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق والنقل بالدقهلية، إن من مبادرة حياة كريمة عملت على تطوير قطاع عريض من الطرق منها رفع كفاءة طريق «دمياط - شربين»، بطول 38 كيلو، وتطوير ورفع كفاءة «شربين - طلخا»، وجاري الانتهاء من المشروع تمهيدا لافتتاحه، كما تم تطوير ورفع كفاءة طريق «شربين- بسنديلة - بلقاس»، وتطوير طريق «شربين- كافور الغاب» كل ذلك كمرحلة أولى.

مشاريع تطوير الطرق والكباري تتجاوز مليارات الجنيهات

وواصل وكيل الوزارة، أنه جرى الانتهاء من إنشاء كوبري جامعة المنصورة الجديد والتنفيذ بنسبة 100%، وهذا الكوبري يصل من المشاية مرورا بالنيل حتى مدينة طلخا لتخفيف التكدس والزحام، وجاري أعمال التوسعة من الناحية الغربية للكوبري، كما تم ازدواج طريق «دمياط - المنصورة الشرقي» بطول 22 كيلو، وجاري استكمال المسافة من شربين حتى فارسكور بطول 25 كيلو، وجاري ازدواج طريق «المنصورة- طناح» مسافة 16 كيلو، وصولا إلى ميت فارس، حيث يتم رفع كفاء الطريق القديم، وتطوير طريق «المنصورة- جمصة» وجاري رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي وإنشاء 3 حارات طريق عرضه 12 مترا، وإنشاء طريق خرساني مخصص للنقل الثقيل فقط الهدف منه لفصل الحركة المرورية.

أوضح أن المشاريع تضمنت وإنشاء 3 كباري علوية تقاطع رافد جمصة مع الدولي الساحلي، وإنشاء كوبري «دكرنس العلوي- دمياط الشرق»، وتطوير وازدواج طريق «المنصورة - دكرنس وحتى محلة الدمنة، ورفع كفاءة وتطوير طريق «بنها- أجا- المنصورة»، وإنشاء 3 كباري علوية داخل مدينة شربين، وكل هذه المشاريع تتجاوز مليارات الجنيهات

يقول محمود عبد المؤمن، موظف بالدقهلية، إن محل عمله في قرية طناح كان يستغرق وقتا طويلا للذهاب إليه لمدة تصل إلى ساعة وربع تقريبا بجانب أن الطرق كان حارة واحدة مع انتشار الحوادث، وكنا نطلق عليه طريق الموت.

يتابع في عهد الرئيس السيسي الوضع تغير تماما الطريق أصبح مزدوج وأصبح متساو بالرغم من أنه تحت الإنشاء لكنه انتهى بنسبة 90% وقللت الحوادث والزحام أصبح معدوما والوقت الذي استغرقه من المنصورة إلى طناح عشرون دقيقة فقط.

وتواصل الدكتورة أماني محب، موظفة في جامعة المنصورة، طبيعة عملي تجعلني أسافر كثيرا من مدينة لأخرى، شبكة الطرق أصبحت ضخمة وعرض الطريق أصبح واسعا مما جعل القيادة مريحة جدا وقللت المسافة ووفرت في الجهد كذلك في وقود السيارة والتكاليف أصبحت قليلة بالإضافة أن الكباري قللت من التكدس المروري ،ولم يعد هناك شلل في المرور كالسابق أشعر براحة نفسية عندما أسافر على هذه الطرق وهو من أنجح وأعظم إنجازات الرئيس السيسي.