حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز قواعد وإجراءات التظلم بالانتخابات

نشرت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت، والطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على القرار الصادر بالبت فيه بالانتخابات الرئاسية 2024.

ضوابط التظلم أمام اللجنة العامة

ونصت المادة الأولى من القرار على أنَّه «للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته، ويكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها».

وجاء في المادة الثانية: «للمرشحين أو وكلائهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالي لإصدار قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات».

أما المادة الثالثة نصت على: «تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور».