مرصد الأزهر يشيد بوزيرة إسبانية.. «طالبت حكومتها بتقديم شكوى ضد إسرائيل»

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بتصريح وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، أيوني بيلارا، في مقطع فيديو، حيث دعت حكومتها إلى تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

مرصد الأزهر يشيد بتصريح وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية

وفي بيان له، أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تقديره لصحيفة «إل موندو» الإسبانية، التي ألقت الضوء على موقف أعضاء حزب بوديموس الإسباني الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وأشاد المرصد بتصريح وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، أيوني بيلارا، التي دعت في مقطع فيديو حكومتها لتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، كما دعت بيلارا المواطنين في إسبانيا وباقي الدول الأوروبية إلى الخروج في تظاهرات شعبية للتعبير عن احتجاجهم.

وأضاف، أن الوزيرة الإسبانية اعتبرت القصف الواسع النطاق على المدنيين وقطع الإمدادات الأساسية مثل الطعام والماء والكهرباء وشبكات الإنترنت يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

بيلارا: إقامة ممرات إنسانية للسماح بخروج المدنيين

وأعلنت بيلارا عن أهم المطالب العاجلة، حيث تضمنت إقامة ممرات إنسانية للسماح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، كما دعت إلى التعاون بين حزب بوديموس وحزب العمال الاشتراكي لتقديم طلب باسم حكومة إسبانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين.

وأكدت على ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان على الفور، وعقد اجتماع على المستوى الأوروبي لتنفيذ العقوبات على المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي تحدث في الأراضي المحتلة.

ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية

وأشار وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معبرًا عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني في المنطقة، وأكد ألباريس أهمية حماية المدنيين العزل وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الموقف الرسمي الإسباني ضروري في ضوء التصعيد المتعمد من قبل الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ولافتًا إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بتجاهل أو تجاهل المجازر الوحشية التي يرتكبها المحتل ضد المدنيين العزل، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلا وحازمًا لمواجهة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.