«الأرصاد» تتوقع سقوط أمطار رعدية على جنوب سيناء اليوم وغدا

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكون السحب العالية والمنخفضة التي يصاحبها سقوط أمطار رعدية على وسط وجنوب سيناء، موضحة أنه نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافيا تشكلت السيول على بعض مناطق مختلفة، وهذا ما سبق وحذرت منه الأرصاد الجوية الأسبوع الماضي.

أمطار رعدية وسيول على جنوب سيناء

وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن» أن السيول كانت قوية وشديدة على الطرق المؤدية من قنا وسفاجا، وحلايب وشلاتين، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الرعدية اليوم بكميات مختلفة، على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، وتمتد الى بعض محافظات جنوب الصعيد، ومن المتوقع اليوم أستمرار تكون السيول وفقا لكميات الأمطار على جبال البحر الأحمر.

استمرار الطقس المتقلب

وأشارت إلى أن موجة الطقس المتقلب ستستمر حتى غدا الاثنين في تلك المناطق، وستكون الأمطار رعدية أحيانا، وتمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، وشمال الوجه البحري، وتستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 31-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.