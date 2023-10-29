«الخارجية» تحذّر من التصعيد العسكري في فلسطين.. وتطالب بهدنة إنسانية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم، وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، حيث ناقشا سبل التعامل مع التصعيد العسكري في غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة.

وأعرب الوزيران عن قلقهما العميق بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، وأكدا ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تسمح بتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

كما ناقش الوزيران المخاطر المحيطة باحتمالات توسيع رقعة الصراع، والحاجة لبذل الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون حدوث هذا السيناريو.

وأكد الوزير شكري على المخاطر الجسيمة التي تكتنف مسار توسيع القوات الإسرائيلية لعملياتها البرية في غزة، مشددا على ضرورة بذل جهود دولية منسقة والبناء على مباحثات القمة العربية المصرية للسلام، من أجل وقف الحرب الدائرة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية بلجيكا، إدراك بلادها الكامل لحجم التحديات التي تتعرض لها مصر نتيجة هذه الأزمة، وتطلعها للاستماع إلى رؤية مصر بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية وإحياء عملية السلام.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور عن كثب على مدار الأيام القادمة للدفع نحو جهود منسقة دوليا لاحتواء الأزمة، والحيلولة دون توسيع رقعتها في المنطقة، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل إعادة الأمل في إحياء عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفاعلة وقادرة على البقاء وتحقيق طموحات شعبها، إلى جوار دولة إسرائيل، وفقاً لرؤية حل الدولتين.