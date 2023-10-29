«تعليم مطروح» تكشف تفاصيل توزيع الدرجات لطلاب المرحلة الابتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح تفاصيل توزيع الدرجات لطلاب المرحلة الابتدائية الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال الاختبارات الشهرية والأنشطة ومواظبة الحضور لكل تلميذ وتأديته المهام التي يكلف بها علة مدار الشهر، وإخطار الإدارات التعليمية بها والتعميم على جميع المدارس.

توزيع درجات الصفوف الرابع والخامس والسادس

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم توزيع درجات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي طبقاً للتعليمات واللوائح المنظمة من خلال وزارة التربية والتعليم لهذه المرحلة، حيث تم توزيع درجات اختبارات شهر أكتوبر 15 درجة، ودرجات اختبارات شهر نوفمبر 15 درجة، ومهام أدائية 35 درجة، ومواظبة التلميذ 5 درجات، واختبار نصف العام 30 درجة من إجمالي المجموع 100 درجة.

انطلاق امتحانات شهر أكتوبر

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات شهر أكتوبر تنطلق اليوم في المدارس الخاصة والحكومية للمرحلة الابتدائية والإعدادية، في جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية في البنجر والحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى سيوة، مع متابعة جميع المدارس من خلال إدارة المتابعة والموجهين في جميع المواد عبر المرور عليهم، والقيام بزيارات مفاجئة للوقوف على انتظام العملية التعليمية.