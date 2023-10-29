مبادرة في كفر الشيخ للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية.. ندوات وورش عمل

استضاف مركز شباب برمبال التابع لإدارة شباب مطوبس بمحافظة كفر الشيخ مبادرة «رواد تحيا مصر»، للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التدوال الآمن لها، والتى تُنظمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب.

دعم وتبني الكيانات الشبابية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً خاصاً بدعم وتبني الكيانات الشبابية التي تُقدم مبادرات من شأنها خدمة المجتمع المصري، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع ملف تمكين الشباب على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتاً أنّ المبادرة قدمت تعريف المخلفات الإلكترونية وأنواعها وتأثيراتها الضارة على البيئة والكائنات الحية.

ورش عمل المبادرة بمركز شباب برمبال

أُقيمت ورش عمل المبادرة بمركز شباب برمبال، بإشراف منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ونانيس الناقوري، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة شريف السواق، منسق المشروع بالمديرية، وأدار اللقاء أحمد محروس، من أعضاء «رواد تحيا مصر».

في سياق آخر، نظم مركز شباب برمبال حفل تكريم أوائل الشهادات التعليمية 2023، حيث تم تكريم 32 من أبناء القرية المتفوقين والحاصلين على أوائل الشهادات التعليمية بمدارس ومعاهد القرية.