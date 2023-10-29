محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التعليم لتفقد عدد من المدارس

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدايون عام المحافظة، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وسُبل دفع وتطوير العملية التعليمية، ومتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مدارس المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التربية والتعليم

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد صلاح، مدير الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد الصواف، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

لقاء مع قيادات التربية والتعليم

وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء مع قيادات التربية والتعليم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة سير وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، ومن المقرر عقب اللقاء أن يتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه محافظ كفر الشيخ، عددا من المدارس لمتابعة سير وجودة العملية التعليمية بالمحافظة.