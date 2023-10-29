حملات مكبرة لرفع الإشغالات في مركز بني مزار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية وإزالة كل الإشغالات من حرم الطريق العام، والتصدى لكافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حملات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات التى تعيق الحركة حيث شملت الحملات شارع الحرية، وشارع العاشر من رمضان، وطريق نزلة الدليل، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال و111 إزالة إدارية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

تجميل الشوارع والميادين

وفي وقت سابق وجه محافظ المنيا بإزالة الإشغالات في الشوارع بصفة عامة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.