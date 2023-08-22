ضبط 256 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص في بني مزار بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 256 قطعة أثرية بحوزة عامل مقيم بمحافظة المنيا، وذلك بغرض الاتجار بها.

ضبط عامل بحوزته قطع أثرية

وكشفت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، حيازة عامل مقيم بمحافظة المنيا، لقطع أثرية بقصد الاتجار بها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 256 قطعة عبارة عن عملات أثرية تعود للعصر الروماني، وتماثيل مختلفة الأشكال والأحجام، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها.

الحفر والتنقيب عن الآثار

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، كما أقر بحصوله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التي قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بني مزار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.