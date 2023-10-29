خبير عسكري: الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي غير محدود

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي غير محدود، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتمثل في دعم دولة الاحتلال بالخبرات العسكرية عبر القادة الأمريكية وتقديم الاستشارات العسكرية، ودعم المعلومات عبر إمكانيات الاستطلاع الأمريكية الهائلة، وذلك فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في غزة، وكل ذلك يضيف للمشكلة أبعادا أخرى.

وجود جسر جوي

وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «من صور الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال وجود جسر جوي بواقع أكثر من 50 طائرة نقل عسكرية حتى الآن تحمل معدات عسكرية إلى إسرائيل».

وتابع، أن هذا الدعم يخالف ما تدعيه الولايات المتحدثة بشأن قيامها على العدل والحق والمساواة وحقوق الإنسان، حيث تمت تنحية كل هذه المبادئ جانبا تماما عندما يتعلق الأمر بدعم إسرائيل، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لحاملة الطائرات، فإن الأهداف الأمريكية أصبحت في مرمى الجماعات المسلحة بسوريا والعراق، وفي حالة اتساع الصراع سيتم استهدافها، لذلك فإن حاملة الطائرات تستهدف دعم القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.