خريطة قطع المياه عن مناطق في المنوفية اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم السبت، عن عدة قرى في مركز السادات، ضمن خطة الصيانة الشهرية التي تعتمدها الشركة بالقرى والمراكز التابعة لها، بالتبادل خلال الفترة الصباحية، للصيانة الدورية وغسيل المحروقات وتطهير الخزانات.

وأهابت شركة مياه بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم توفير احتياجاتهم خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز.

أماكن قطع المياه اليوم

وحددت الشركة أماكن قطع المياه اليوم السبت بالمحافظة بمركز السادات بقرى الخطابة والهويس والأخصاص وكفر داود الغربية ومنشأة النور والبحاري من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات.

وتوفر شركة المياه سيارات مياه مجانية للمواطنين، يمكن الحصول عليها من خلال الاتصال على الخط الساخن للشركة 150 طوال 24 ساعة، وأوضحت الشركة لمشتركيها أن إجراء الصيانة الدورية لتوفير افضل خدمة.