طقس الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.. غيوم وشبورة وسقوط أمطار

يشهد طقس الإسكندرية خلال الأسبوع الجاري، اعتبارا من غد الاثنين حتى الجمعة المقبل، أجواء متقلبة، حيث تتكون شبورة مائية مع طقس غائم جزئياً، ويتزامن ذلك مع سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة، على أن تتوقف الأمطار يوم السبت المقبل.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية، خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، من توقعات تخص السواحل الشمالية بما فيها مدينة الإسكندرية، وذلك كي يدرك المواطنين طبيعة الطقس في تلك الأيام من أجل ارتداء الملابس المناسبة.

طقي الإسكندرية

وكشف تقرير الأرصاد الجوية عن توقعات طقس الإسكندرية خلال الأسبوع الجاري، حيث تبدأ الأمطار غدا الاثنين وتستمر حتى الجمعة من ذات الأسبوع، أي تستمر لمدة 5 أيام.

سقوط أمطار في الإسكندرية

وتتراوح شدة أمطار الإسكندرية خلال الأيام الخمسة المقبلة، ما بين خفيفة إلى متوسطة، بمعدل 30% على مدار الأيام من غد الاثنين إلى يوم الخميس المقبل.

استعدادات لمواجهة تقلبات طقس الإسكندرية

وتستعد مدينة الإسكندرية، عبر شركة الصرف الصحي، إضافة إلى إدارات الأحياء لمواجهة توقعات سقوط أمطار، حيث يجرى رفع الطوارئ قبل توقعات سقوط الأمطار.