«الزراعة»: منظومة الإرشاد والتكويد حسنت جودة المنتج وحققت قفزة في الصادرات

حققت الصادرات الزراعية خلال الفترة الماضية، واقتربت من 5 ملايين طن بعد إجراءات منظمة اتبعتها وزارة الزراعة منها فتح أسواق جديدة، وتسهيل إجراءات التصدير.

جهود وزارة الزراعة

وقال محمد القرش معاون وزير الزراعة خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع عبر قناة «DMC»: «هناك جهود كبيرة تم بذلها الفترة الماضية للوصول لطفرات حقيقة في الصادرات المصرية لأننا نتحدث عن مكمل يبلغ 17% من الصادرات المصرية وبالتالي يدل على أهمية النشاط وقطاع الزراعة كان هناك عدة تحديات تواجهه وبدأنا بتوعية الفلاح والمزارع المصري وذلك الأمر بدأ على أرض الواقع في عملية الإرشاد والتوعية وذلك أدى إلى تحسين في المنتج الزراعي المصري».

منظومة التكويد

وأضاف: «تم إدخال منظومة جديدة وهي منظومة التكويد وهي التي تتيح الفرصة لتتبع المنتج الزراعي منذ تواجده في الحقل وحتى وصوله للمستهلك وذلك يؤدي لوجود عملية رقابة ونعرف التقصير ومصدره».