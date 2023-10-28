«الإسكان»: جار تنفيذ 35 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق، مشددًا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية.

جار تنفيذ 35 ألف وحدة في منطقة غرب المطار

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، أن منطقة غرب المطار تقع في قلب مدينة أكتوبر الجديدة، وتتوسط المسافة بين المنطقة الصناعية ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة، وجارٍ بها تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى 25 مبنى خدميا بها: مدارس وأسواق ونادٍ اجتماعي ومركز شباب ووحدات صحية وحضانات، وتم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 13 ألف وحدة سكنية وجارٍ تسليم تلك الوحدات للمستفيدين، حيث تتم المتابعة الدورية للالتزام بالبرامج الزمنية المعدة لتلك المشروعات.

وأشار إلى أن المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولي الإسكان بالجهاز وجهات الإشراف عقدوا عدة اجتماعات مع الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بمنطقتي (أ - ب) بغرب المطار، بجانب المرور الميداني للوقوف على العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتذليلها ومتابعة الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة.

وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمنخفضي الدخل

وأكد أن مشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعى أ ، ب يضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و10104 وحدات ضمن المرحلة الخامسة، موضحاً جهود الجهاز فى تجهيز الوحدات وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعات، وتجهيز المرحلة الأولى لممشى دراجات هو الأكبر بمشروعات «سكن كل المصريين» بطول 5 كم بقطاع أ غرب المطار.

وشدد رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، على دفع أعمال إنشاء محطة كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة التى يتم تغذية المشروع من خلالها، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لها 625 ميجا فولت، وكذلك أعمال مرافق المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بمساحة إجمالية 1600 فدان، حيث إن هناك إقبالا من المطورين والمستثمرين على المنطقة فى إطار تشجيع الدولة لهم وموقع المنطقة المميز بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، وطريق الواحات والطريق الإقليمى وكذا خط سكك حديد الجيزة - الواحات.