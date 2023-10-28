«الإسكان والتعمير» يكشف عن طرح 95 فيلا بالتجمع الخامس.. اعرف التفاصيل

أعلن بنك الإسكان والتعمير، طرح 95 فيلا فاخرة بمشروع «بالما» في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، موضحًا أن المشروع يقع بالقطعة رقم 31 منطقة المستثمرين الشمالية «التسعين الشمالي»، أمام جامعة المستقبل.

مميزات المشروع

أكد بنك الإسكان والتعمير عبر موقعه الرسمي، أن مميزات مشروع «بالما» الكائن في التجمع الخامس، وهي أن الفيلات تتميز بالتالي ذكره:

- واجهات عصرية.

- تشطيبات خارجية فاخرة لمباني الفيلات.

- مول تجاري وترفيهي.

- لاند سكيب ومساحات خضراء واسعة.

مساحات الفيلات في مشروع «بالما»

وأفاد البنك بأن مساحة الفيلات تأتي وفقا للتالي:

- مساحة أرض الفيلات تتراوح من 337 مترا مربعا إلى 729 مترا مربعا.

- مساحة مباني الفيلات تتراوح من 323 مترا مربعا إلى 383 مترا مربعا.

- الفيلات جاهزة للاستلام الفوري وهي في حالة نصف تشطيب.

نظام السداد

أضاف بنك الإسكان والتعمير أن نظام السداد يتمثل في دفع 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

الحجز والاستفسار

وللحجز والاستفسار، الذهاب للإدارة العامة للتسويق الإسكاني، الكائن في 6 شارع رفاعة الدقي أمام مجلس الدولة، أو الاتصال على الرقم 37609917، أو الذهاب إلى مكتب التسويق المباشر بمشروع أكاسيا أمام الرحاب، أو الاتصال على الرقم 25306208.