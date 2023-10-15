تفاصيل حملة الأكاديمية الوطنية للتدريب للتبرع بالدم لفلسطين.. «شريان واحد»

أطلقت ‎الأكاديمية الوطنية للتدريب حملة «شريان واحد» من أجل التبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين، كما شارك في الحملة فريق عمل الأكاديمية وخريجيها من البرامج المختلفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

‎الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأعلنت ‎الأكاديمية الوطنية للتدريب أن المشاركة تأتي في إطار مسؤليتها الأكاديمية المجتمعية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين.

‎كما أوضحت الأكاديمية، أن المشاركة في حملة «شريان واحد» من أجل تخفيف حدة أحداث العدوان التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

تضامن واسع مع القضية الفلسطينية

وبخلاف الأكاديمية الوطنية للتدريب، فقد تضامن العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الأحزاب والمرشحين للانتخابات الرئاسية مع القضية الفلسطنية، إذ أكدوا ضرورة الوصول إلى حل في هذه القضية، فضلا عن مطالبة الأمم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في ظل الهجوم العنيف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي استهدف المدنيين وآلاف الأبرياء.