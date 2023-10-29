أستاذ في العلوم السياسية: الرأي الغربي يتغير لصالح غزة بعد 23 يومًا من الحرب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنَّ الرأي الغربي بدأ يتغير عقب 23 يومًا من الحرب غير المتكافئة في غزة، وقتل أبناء الشعب الفلسطيني، ليكون هناك ضغوط غربية لوقف إطلاق النار في القطاع، لافتاً إلى الموقف العربي الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية.

«الرقب»: موقف عربي ثابت تجاه القضية الفلسطينية ومصر الأسبق

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ التظاهرات الشعبية في بلداننا العربي، خاصة في مصر تؤكد ثبات الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنَّ التغير في الموقف الغربي ليصبح داعمًا للقضية أمر هام.

تظاهرات شعبية في لندن تندد بالأعمال اللا إنسانية بحق أهالي غزة

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنَّ هناك تظاهرات خرجت بأعداد كبيرة في «لندن» تجاوزت النصف مليون، بل و700 ألف شخص في بعض التقديرات، تأييدًا لغزة وتنديد بالحرب وقصف المدنيين، ما يعد تغير للموقف الغربي خاصةً وأن بريطانيا هي الحكومة الأكبر دعماً للاحتلال في فلسطين، بعد الولايات المتحدة.