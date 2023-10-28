«التنمية المحلية»: مبادرة خفض أسعار السلع مستمرة 6 شهور

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على متابعة تنفيذ المحافظات لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، والتي انطلقت في 14 أكتوبر الجاري في جميع الأسواق المصرية، وتستمر على مدار 6 شهور مقبلة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.

مبادرة خفض الأسعار

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرًا حول جهود عدد من المحافظات، منها أسوان وأسيوط ومطروح، بالمتابعة المستمرة لجوانب تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وذلك في نطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع في إقامة معارض السلع بأسعار مخفضة، وأحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لجشع التجار.

في محافظة أسوان، تم ضبط مخزن معد لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنطاق مدينة أسوان قبل طرحها بالأسواق، وحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك.

التوسع في الشوادر

وفي محافظة أسيوط، يتم التنسيق مع الشركات وتجار الجملة والمجتمع المدني للتوسع في إقامة شوادر ومعارض وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ودعم إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية.

وفي محافظة مطروح، جار التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لزيادة المعروض من المنتجات الأساسية بمبادرة خفض السلع الاستراتيجية مع تشجيع أصحاب المحلات المشاركين للتكاتف مع جهود الدولة.