وزير التنمية المحلية: توفير 1.7 مليون فرصة عمل في المحافظات منذ انطلاق «مشروعك»

تلقى اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريرا عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر 2023، إذ ساهم في تنفيذ 208.2 ألف مشروع بقروض 27.2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات، فى ضوء جهود الدولة للقضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتوسع في مبادرة مشروعك لخدمة الشباب.

دعم المشروعات الصغيرة

وأكد الوزير اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب، وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به، والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتا إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة، وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطا وعددا من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة، لابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة، لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

تأهيل العاملين في وحدات مشروعك

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم تأهيل العاملين بوحدات مشروعك من خلال الذراع التدريبي للوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتتضمن الخطة التدريبية الحالية للمركز عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك.

ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات «مشروعك» على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها «مشروعك»، وأيضا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ«مشروعك» في كافة المحافظات، والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء «مشروعك» على مستوى الجمهورية.

مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التدريب انعكس بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، متوقعًا أن ينجز البرنامج خطة مهمة جدًا، وهي أن تهتم بالطابع التكنولوجي والطابع التسويقي ، مشددا على القائمين على «مشروعك» باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

ولفت إلى أن «مشروعك» يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق «مستثمر صغير جديد»، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلا عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية، وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات، لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ووجه الوزير القائمين على مشروعك بالتركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض، وبالتنسيق مع منصة أيادى مصر الالكترونية التابعة للوزارة لمساهمتها الجادة والفاعلة للمشروعات على نطاق واسع، والتخديم على منتجات المشروعات، وتعريف المواطنين في المراكز والمدن والأحياء والقرى بهذه المنصة وأهميتها في تسويق المنتجات، وتوفير فرص عمل مستدامة لمواجهة البطالة بين الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل لا تتحقق إلا بمساهمة جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب في كافة الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتوفير حياة كريمة من خلال العمل الجاد، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتساهم أيضاً في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.