فرص عمل للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، من خلال مبادرة توظيف مصر، توافر فرص عمل بإحدى الشركات الكبرى في مجال الهايبر ماركت برواتب مجزية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وأماكن العمل وشروط التقديم، وكيفية التقديم وفقًا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف الشاغرة

1- كاشير.

2- منسق ممرات.

3- موظف استلامات.

4- شيف جزار.

5- شيف خباز.

6- شيف أجبان.

7- شيف أسماك.

8- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

9- بائع بقسم الأدوات المنزلية.

10- فني صيانة تبريد وتكييف.

أماكن العمل:

القاهرة - الجيزة

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل متوسط على الأقل.

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

- ذكور وإناث.

- موقف واضح للتجنيد للذكور.

مميزات الوظيفة:

- رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة.

- يوم راحة أسبوعي.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي عائلي.

- تأمين اجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف، ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/ffQ9W9cZms