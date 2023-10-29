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وزير الإسكان يشهد توقيع عقد تصميم وتنفيذ بحيرة «كريستال لاجون» في العلمين الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
03:07 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد تصميم وتنفيذ بحيرات العلمين «كريستال لاجون» في منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية.

وأوضح وزير الإسكان أنّ البحيرة تتكون من 7 جزر، وتحيط بها ممشى سياحي، وستكون تحفة معمارية تضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى أنّ تنفيذ المشروع سيرفع قيمة الأراضي المحيطة، وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

وعلى هامش التوقيع، ناقش وزير الإسكان مع مسؤولي شركة cscec الصينية، موقف تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على أهمية المشروعين، وضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذهما بأعلى جودة.

وأكد مسؤولو شركة cscec الصينية، التزامهم بتنفيذ المشروعين بأعلى جودة، وأسرع وقت ممكن.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.