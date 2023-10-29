وكيل «تعليم الغربية» يشدد على الاهتمام بنظافة المدارس والتزام الطلاب بالحضور

تابع المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك في إطار الاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في المدارس بمختلف الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

الاهتمام بنظافة المدرسة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تفقد مدارس الأمل للصم وضعاف السمع بمجمع الجلاء التعليمي، ومدرسة الجلاء الصناعية بنات، وحرص على متابعة عدد من الفصول، وحجرة الأنشطة، والقسم الداخلي، والمطبخ، وأشاد باهتمام المدرسة بممارسة الأنشطة الطلابية، والاهتمام بالنظافة، وانضباط المدرسة.

الأنشطة داخل المدرسة

وأوضح «حسن» أنه عقب ذلك توجه إلى مدرسة الجلاء الصناعية بنات، التابعة إلى إدارة شرق طنطا التعليمية، وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة الفصول والطرقات والفناء، وتخطيط الملعب، وتجميع القمامة في مكان آمن ومخصص لذلك، والاهتمام بتنفيذ خطة الأنشطة داخل المدرسة، ما يحفز الطلاب والطالبات على الحضور الدراسي.