«تعليم الغربية» تشدد على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط والأنشطة الطلابية

تابع المحاسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العلمية التعليمية في عدد من المدارس بإدارة السنطة التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات، وعدم وجود أي معوقات تواجه المدرسين.

وكيل الوزارة يشدد على لائحة الانضباط الطلابي

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تفقد مدارس قريتي شبرابيل وشبراقاص، وهي شبرابيل للتعليم الأساسي، والوحدة المجمعة الابتدائية بشبراقاص، في إدارة السنطة التعليمية، وتفقد عدد من الفصول أثناء الحصص.

وشدد «حسن» على لائحة الانضباط الطلابي، والأنشطة الطلابية الجاذبة ومجموعات الدعم المدرسي، مؤكدا الإعلان عن المجموعات في أماكن ظاهرة لجميع الطلاب.

وأوضح المحاسب ناصر حسن، في بيان صحفي، أنه خلال المتابعة بمدارس السنطة، أثنى على الحضور الطلابي المتميز، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد للطلاب، بالإضافة إلى حسن سير العملية التعليمية، والانضباط والنظام والنظافة، والعمل بروح الفريق، متمنيا للجميع عاما دراسيا مكللا بالنجاح.

وكيل «تعليم الغربية» يشاهد بطولة سلاح المبارزة

وشاهد «حسن» بطولة سلاح المبارزة للمرحلتين الإعدادية والثانوية «بنات»، ضمن البرنامج الزمني لبطولات المديرية، في إطار دعم الرياضة وممارستها؛ لتمكين الطلاب من المنافسة الرياضية، والارتقاء بسلوكياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم الرياضية.