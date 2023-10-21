«تعليم الغربية»: ورشة لتنمية مهارات مديري المدارس على أعمال الامتحانات

نظمت إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، ورشة عمل لتنمية مهارات مديري المدارس على أعمال الامتحانات والكنترول، وذلك لرفع الكفاءة المهنية لهم، وحرصا على نجاح العملية التعليمية.

تدريب 150 مدير مدرسة بالغربية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، في بيان، أن ورشة اليوم استهدفت 150 مدير مدرسة بإدارات شرق المحلة وغرب المحلة والسنطة وزفتى وسمنود، ويتم استهداف باقي الإدارات خلال الأيام المقبلة.

وخلال ورشة عمل اليوم، تم التدريب على مهام رئيس اللجنة، كيفية إعداد اللجنة، معدلات الندب لكل لجنة، المستندات المطلوبة من رئيس اللجنة في نهاية الامتحانات، التجهيز للجنة سير الامتحان، تجهيز كنترول المدرسة، توزيع الملاحظين، ضوابط كنترول لجنة السير، طلبة الدور الثاني، طلاب الدمج، طلاب المنازل.

نقل الخبرات للعاملين بالمدارس

وأثناء الورشة في مركز التنمية المهنية بطنطا، وجه وكيل الوزارة بضرورة التأكيد على نقل خبرات ورش العمل لجميع العاملين بالمدارس من خلال وحدات التدريب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الورش.