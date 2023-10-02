وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية مستمرة في الدفاع عن مقدرات الوطن

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية «خلال عضويتنا بمجلس الأمن، طُرحت الرؤية المصرية التي تأسست عليها إلى حد كبير الاستراتيجية الأممية التي طرحها السكرتير العام لمكافحة الإرهاب، والآن نترأس بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي المنتدى العالمي لمكافحة الأرهاب تقديرا لتجربة مصر وتضحيتها في محابة الإرهاب والتعريف بالمخاطر المرتبطة به».

وزير الخارجية: الذكاء الاصطناعي تحدي المستقبل

وعن الأمن السيبراني، أضاف وزير الخارجية خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نقدم على الذكاء الاصطناعي والاعتماد الكامل على النظم الرقمية كونه تحدي المستقبل، وضرورة وضع الحوكمة من خلال الإطار متعدد الأطراف حتى نستطيع حماية أنفسنا من مخاطر الأمن السيبراني ووجوه الجريمة المنظمة لاستغلال التطورات الرقمية»، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية تستمر في الدفاع عن مقدرات الوطن ومصالحه في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.

شكري: السياسية الخارجية تواكب المتطلبات المستحدثة

وأضاف: «السياسية الخارجية تواكب المتطلبات المستحدثة، لذلك كان هناك تنمية للقدرات الدبلوماسية العامة في إطار التواصل مع الإعلام والمراكز البحثية والجامعات للتعريف بالرؤية المصرية إزاء القضايا سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية».

وأكد أهمية الدبلوماسية الثقافية وإبراز الهوية المصرية كونها محل اهتمام من الدول والشعوب، وعلينا الحفاظ على الثقافة العربية، موضحا أنه من الضروري الدفاع عن الصورة الذهنية الإيجابية لمصر من خلال وسائل الإعلام مثلما يحدث في مؤتمر حكاية وطن، مشيرا إلى أهمية القوى الناعمة في مصر ومدى تأثيرها سواء في العالم العربي وما يتعدى ذلك.