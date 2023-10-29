محافظ الغربية يستعرض جاهزية محطات مياه زفتى لمواجهة الطوارئ والأزمات

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية متابعته لسير العمل لمعرفة مدى استعداد محطات المياه بمركز زفتى، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حال وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال الاستعداد المسبق لها.

محطة المرشحة في زفتى

وقام محافظ الغربية بجولة شملت تفقد ومتابعة العمل بعدد من محطات مركز زفتي منها محطة المرشحة بزفتى، ومحطة معالجة الغريب، ومحطة رفع مسجد وصيف بحضور الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي.

وتفقد المحافظ محطة المرشحة بشارع جسر النيل بزفتى، حيث استمع لشرح تفصيلي عن مكونات المحطة، وهي عبارة عن مرحلتين (مرحلة قديمة – مرحلة جديدة)، وتم تشغيل المرحلة القديمة عام 2000 بقدرة 400 لتر / ثانية لخدمة مدينة زفتى، تم تشغيل المرحلة الجديدة عام 2014 بطاقة 600 لتر / ثانية لخدمة 52 قرية في مركز زفتى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الحماية المدنية بزفتى وجراج مجلس مدينة زفتى، والذي تتم بداخله أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالمركز والمدينة.