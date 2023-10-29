«الأرصاد»: الليلة أمطار غزيرة ورعدية على 12 محافظة لمدة 48 ساعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من امتداد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على عدد من المحافظات على السواحل الشرقية والغربية بدءا من مساء اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك وفقًا للصور الصادرة عن الأرصاد الأقمار الصناعية.

أمطار على 12 محافظة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها منذ قليل، تأثر محافظة وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بالسحب الرعدية الممطرة، على مناطق متفرقة من سيناء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية، خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنَّ السحب الممطرة ستمتد مع بداية ساعات المساء لتشمل عدد من محافظات الجمهورية بدء منها محافظات «البحيرة، السويس، بورسعيد، دمياط، إسماعلية، خليج السويس، كفر الشيخ، مطروح، الإسكندرية، جنوب سيناء، جبال البحر الأحمر، شمال الصعيد».

سيول على سيناء والسواحل الشرقية للبلاد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّ كميات الأمطار ستكون بنسبة لا تزيد على 30% على السواحل الغربية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، في حين تتجاوز الـ50% على سيناء والسواحل الشرقية للبلاد وجبال البحر الأحمر، وتصل لحد السيول بسبب الطبيعة الجبلية هناك، مؤكّدة أنَ ذلك يرجع لامتداد منخفض جوي القادم من طبقات الجو العليا، ويبعد نحو 5 أمتار على سطح الأرض.